Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique : Oumar Pène et Kéba Seck vont assurer le spectacle (Communiqué)

L’Afrique dynamique et innovante se donne rendez-vous à Dakar, ce 14 octobre 2023 au KING FAHD PALACE pour célébrer la performance et l'innovation des entreprises des 54 pays africains, des personnalités publiques et des leaders qui bâtissent le continent.





Moment de célébration, mais aussi de réjouissances, la soirée de Gala la plus prestigieuse d'Afrique, sera animée par deux grosses pointures de la musique africaine au cours d'une même soirée.





KEBA SECK, le seigneur des soirées huppées de Dakar et des capitales africaines, promet un spectacle de haute facture pour les invités VIP du Gala des 100 Entreprises les plus dynamiques d'Afrique.





La cerise sur le gâteau sera la prestation en live de la super légende Oumar Pêne, qui avec son mythique groupe, le Super Diamono, va enflammer le gigantesque chapiteau du KING FAHD PALACE ce 14 octobre 2023 avec leurs mélodies cultes.





Ces deux grands artistes de la musique africaine, KEBA SECK, OUMAR PENE ET LE SUPER DIAMONO vont donc apporter une touche festive, dans un environnement glamour pour faire de cette fête prestigieuse des entreprises africaines, un moment exceptionnel et inoubliable.





Événement placé sous le haut patronage de son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal, il faut noter que le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est le seul Gala en Afrique présidé par un Chef D'état.





Evénement de dimension internationale, cette grande célébration des entreprises africaines, sera retransmise en direct sur la 2stv et 10 chaînes de télévisions en Afrique.





Vous voulez faire partie des VIP de la prestigieuse soirée du Gala des 100 Entreprises les plus dynamiques d'Afrique, retenez que les réservations des places sous le chapiteau du KING FAHD PALACE sont presque bouclées.





Pour les dernières places de ce grandiose spectacle de KEBA SECK ET OUMAR PENE, composer le 00 221 77 462 07 53 ou le 00 221 77 170 20 37





Gala des 100 Entreprises les plus dynamiques d'Afrique, célébrons la performance et l'innovation