GAMOU 2023 à Kaolack : 390 millions dégagés par le ministère de la Santé

La ministre de la Santé et de l’Action sociale était en visite, hier, à Kaolack, dans le cadre du renforcement du dispositif sanitaire pour une bonne couverture du Gamou de Médina Baye et des autres foyers religieux de la région.





À cet effet, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a octroyé cinq ambulances médicalisées à la région médicale de Kaolack pour renforcer la prise en charge des évacuations sanitaires. En plus d'un important lot de matériel médical composé de moniteurs avec ETCO2 , des pousse-seringues, des lits, entre autres. Tout ce qu’il faut pour une bonne réanimation.





De plus, la ministre et sa délégation ont fait une évaluation du dispositif sanitaire mis en place par la Direction régionale de la santé de Kaolack. En cette période d’hivernage, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a mis l’accent sur la prévention et la promotion de la santé.





« Si toutefois une maladie se déclare, nous allons renforcer l’offre en termes de proximité à travers les postes de santé médicaux avancés, avec du personnel médical qualifié avec des médicaments et des produits de santé, et les postes de santé qui vont être renforcés. Il s’agit du poste de santé de Kasnak, de l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass qui vient d’être renforcé dans le cadre du plan d’amélioration des urgences pour un montant de plus de 390 millions, en plus de ce qu’on va donner aux centres de santé et certains postes de santé », a expliqué la cheffe du département de la Santé et de l’Action sociale.





Elle a aussi rassuré les pèlerins et les autorités religieuses sur l’affluence. « Pour cela, des postes médicaux seront créés en plus du SAMU municipal de Kaolack, le SAMU national, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, mais également toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, toutes les dispositions seront mises en place pour avoir les équipes qu’il faut afin d’éviter les risques d’accident dans les maisons », a ajouté la patronne de la santé au Sénégal.





Cette visite, qui entre dans le cadre du renforcement de l’offre de santé, a été l’occasion pour Mme la Ministre, d’offrir des ambulances médicalisées aux quatre districts de la région, à savoir Nioro, Guinguinéo, Ndoffane et Kaolack. Elle a aussi précisé que dans le plan d’amélioration des urgences, Kaolack avait donné son expression de besoins comme les autres régions. C’est ce qu’elle vient de réaliser avec son équipe pour satisfaire les besoins et doléances.