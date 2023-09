Gamou 2023 : AIBD SA apporte sa contribution

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE), AIBD SA a apporté sa contribution à la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (Psl) prévue ce 27 septembre 2023.





Une délégation dirigée par le Directeur Général, M. Abdoulaye Dieye, s'est ainsi rendue à Tivaouane le vendredi 22 septembre 2023 . Elle a d'abord été reçue par Serigne Habib Sy Mansour au domicile du Khalife Général, Serigne Babacar Sy Mansour. M. Abdoulaye Dieye, qui avait à ses côtés M. Kaly Niang, Directeur Exécutif Coopération et RSE, M. Saydou Ba, Directeur Exécutif Aéroports régionaux, des Chefs de pôle et de département, a sollicité des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal, mais aussi pour la réussite des projets du hub aérien, notamment la mise en exploitation de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis et la réception prochaine des travaux de l'aéroport de Ziguinchor.





Au nom du Khalife Général des Tidianes, Serigne Habib Sy a remercié le Directeur Général et ses collaborateurs pour le soutien constant de AIBD SA à la ville sainte, non sans faire référence à l'appui conséquent apporté dans le cadre de la construction de la Grande mosquée de Tivaouane et lors des manifestations religieuses. Il a prié pour le succès des projets initiés par L' État pour faire du Sénégal un hub aérien.