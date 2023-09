Gamou de Tivaouane : Grande opération de nettoiement du Champ de courses

Le Champ de courses se prépare à accueillir des milliers de fidèles-talibés pour la célébration, ce mercredi 27 septembre 2023, de la naissance du Messager lumineux, le Meilleur des êtres, le Prophète Sayyidina Mouhammad Rassoulilah (PSL), ou Mawloud al Naby. À une dizaine de jours de l’événement religieux, plus de 1000 disciples ont convergé vers la cité religieuse de Cheikh Al Seydi El Hadji Maodo Malick Sy pour nettoyer le Champ de courses.





Le coordinateur du comité d'organisation, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, se réjouit du fait qu'en moins d'une heure, les fidèles Moustarchidines, qui se sont retrouvés très tôt à l’aube, ce dimanche 17 septembre, ont procédé au désherbage et au nettoyage des dix hectares de superficie du lieu.





Cette mobilisation est, aux yeux des organisateurs, la manifestation de l'engagement et de la détermination des fidèles, mais également de leur dévouement envers leur guide moral, Serigne Moustapha Sy.





Les responsables du Dahiratoul Moustarchidine Wal Moustarchidaty (Dmwm) sont revenus sur l’objectif d’une telle opération consistant à faire en sorte que le Champ de courses soit dans les conditions pour accueillir les fidèles. En plus des moyens matériels, plus de 1000 disciples du Dmwm, venus d’horizons divers, de Tivaouane, Dakar, Ngaye Mékhé, Thiès… ont été mobilisés. « On se retrouve chaque année au Champ de courses, à une quinzaine de jours du Gamou, pour procéder à cette action de nettoyage en vue de recevoir convenablement les hôtes du Prophète Mouhamed (PSL) lors du Gamou »,ont magnifié les disciples de Serigne Moustapha.





Les disciples ont répondu massivement à l’appel de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy, pour l’accompagner quant à la réussite de l’organisation du Maouloud.