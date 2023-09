Gamou de Tivaouane : Tout savoir sur le dispositif mis en place par le ministère de la Santé

La Ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Marie khemesse Ngom Ndiaye, s'est rendue aujourd'hui dans la ville sainte de Tivaouane pour faire le point sur le dispositif sanitaire mis en place pour la célébration du Maouloud 2023.



Elle a souligné l'existence des maladies à potentiel épidémique surtout en cette période d'hivernage, d'où la nécessité de mettre un accent particulier sur la prévention et la promotion de la santé avec l'appui des acteurs communautaires, et la surveillance épidémiologique.



Un important dispositif a été déployé par le service national de l'hygiène (SNH) pour la nébulisation, les aspersions intra-domiciliaires (15 jours avant l'événement), le contrôle des camions de vidange, la surveillance de grandes cuisines, le contrôle de la qualité des denrées alimentaires et de l'eau de boisson entre autres.



Concernant les activités curatives 64 postes médicaux avancés, 7 postes fixes avec des spécialistes, les services d'urgence des hôpitaux, un camp hôpital de l'armée nationale, le SAMU, la BNSP et 3000 agents toutes spécialités confondues pour ne citer que cela, seront déployés pour une meilleure prise en charge des pèlerins attendus dans la ville sainte.