GAMOU INTERNATIONAL DE MÉDINA BAYE : LES CONSEILS DU KHALIFE, CHEIKH MAHI NIASS A LA DELEGATION DU WAQF

Le coordonnateur de la Haute autorité du Waqf et ses collaborateurs ont été reçus dimanche, en prélude au Gamou international de Médina Baye, par le Khalife Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass. Une occasion saisie par le saint homme pour leur prodiguer de sages conseils. En marge de la visite, le Khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass a rappelé les bonnes actions quotidiennes de la Haute autorité avant de les conseiller à varier leurs domaines d'intervention pour plus d'efficacité et de rentabilité. Pour le saint homme, la Haute Autorité du Waqf doit investir plus dans le domaine agricole qui, selon lui est un "un secteur porteur et plein d'opportunités pour le pays’’.