Gamou : les assurances d’Antoine Félix Diome à la famille d’El Hadji Malick Sy

En prélude du Gamou, le ministère de l’intérieur et les démembrements de l’Etat sont à pied d’œuvre pour la célébration de la nuit du Prophète Mouhamed Psl sans encombre. A cette occasion, un comité national de développement a été présidé par le ministre de l’intérieur Antoine. F. Diome ce jeudi 14 septembre 2023.



Ayant passé en revue pendant plus de quatre tours d'horloge les différents domaines qui intéressent l'organisation du Maouloud, le garant de la sécurité intérieure a rassuré la délégation de la famille de El Hadj Maodo Malick Sy avec à sa tête, Serigne Habib Sy Ibn Serigne Mansour Sy, Serigne Moustapha Sy, Serigne Mansour Sy Djamil (….).



« Le Gamou est un événement d'une dimension à la fois spirituelle et économique exceptionnelle. La première édition s'est tenue avec El Hadji Malick Sy en 1902. Depuis lors, cet héritage a été bien conservé et le legs qui va avec, perpétué à travers ses illustres fils. C’est ainsi que sur l’instruction de Son Excellence, Macky Sall, et sous la coordination du Premier ministre Amadou Bâ, nous avons organisé cette réunion nationale préparatoire à l'édition du Gamou 2023 de Tivaouane pour évaluer le niveau d'exécution des engagements des services de l'État pris depuis les CDD et CRD qui ont été tenus respectivement sous la coordination du préfet de Tivaouane et du gouverneur de Thiès », a-t-il déclaré en préambule.



Au sortir de ces concertations poursuit le ministre « nous nous sommes rendu compte de l'importance qu'il y avait à accorder à deux points essentiels. Il s'agit d'abord de l'alimentation en eau potable, mais également de l'évacuation des zones pluviales en cette période d'hivernage. Nous avons pu nous appuyer sur l'expérience des membres du comité d'organisation qui ont l'habitude de coordonner un tel événement et en rapport avec les services concernés de l'État, principalement l'ONAS, la DGPI et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. L’évaluation à date a permis de se rendre compte qu'il n'y a pas de difficultés majeures à Tivaouane. Mais pour autant, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons garder la vigilance pour que d'ici à la date du Maouloud, nous puissions faire fonctionner les grands axes à l'intérieur de la ville, mais aussi les grandes artères qui mènent à la ville sainte ».



2700 gendarmes mobilisés



S’agissant de l’électricité , la SENELEC prévoit de renforcer la capacité des groupes électrogènes. Elle compte également ajouter des postes électriques dans certaines zones et quartiers périphériques ainsi que des extensions.



Pour le service d’hygiène, la vérification des camions de vidange sera faite au même moment que l’hygiène des toilettes publiques. Des visites sur le terrain ont été effectuées pour prévenir et sensibiliser les populations afin d’éviter les contaminations.



Présent lors de le rencontre, la gendarmerie affirme mobiliser 2.700 éléments d’ici la veille du Gamou. Un dispositif qui sera opérationnel tout le long du chemin menant à Tivaouane à compter du 24 septembre. Des éléments du GIGN et des renseignements généraux viendront renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place.



Par rapport également à la gestion des eaux de pluie qui est un point essentiel surtout en cette période hivernale, Pèdre Sy, directeur de l’exploitation et de la maintenance à l’Onas renseigne que les moyens sont mobilisés pour cette grande nuit du Prophète psl.



« Des motopompes vont être remises à la mairie de la commune. Les travaux d’entretien et d’évacuation des eaux usées seront fin prêts avant le Maououd », dit-il.