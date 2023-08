Gamou Tivaouane 2023 : L’État va renforcer son dispositif de sécurité

L’hygiène, la prévention médicale et, en particulier, la sécurité des pèlerins, lors de la 122e édition du Mawlid Al Naby (Gamou) de Tivaouane, prévu le 26 ou le 27 septembre 2023 prochain, dans un contexte particulier qui nécessite des dispositions sécuritaires spécifiques, figurent au cœur des priorités de l’Etat.





Au cours de la réunion préparatoire de cet important événement du calendrier musulman commémorant la naissance du Meilleur des Etres, le Prophète Mouhammad (PSL), le gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, avec à ses cotés les représentants du Khalife général des Tidjanes dirigés par Serigne Habib Sy Mansour, tenant compte du « contexte de la récente période assez mouvementée vécue au Sénégal », devait assurer que « ce Gamou se tiendra sous une sécurité renforcée ».





Il remarque que « pour cette édition, l’État accorde beaucoup d’attention à la sécurité. Les forces de défense et de sécurité vont veiller à la quiétude des populations sur le long des routes menant à Tivaouane et à l’intérieur de cette ville. Les lieux de regroupement des fidèles, les lieux de culte notamment, ainsi que les domiciles des chefs religieux seront placés sous haute sécurité. La grande mosquée de Tivaouane et ses alentours feront l’objet d’une attention particulière ».





Les autorités compétentes ont évoqué le déploiement de 3.000 agents de la Police nationale, dont 50 éléments dès le début des séances de ‘’Burd’’ qui précèdent le Gamou d’une dizaine de jours. Des patrouilles mixtes de la gendarmerie et de la police seront menées en vue de la sécurité des habitants de Tivaouane et des centaines de milliers de pèlerins attendus dans la cité de Maodo.





Un plan de circulation interdisant l’usage des motos « Jakarta » sera déroulé lors du Gamou, pour faciliter le déplacement des automobilistes.