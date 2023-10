Gandigal (Mbour) : Le ministre des Forces armées dope la gendarmerie nationale

Le nouveau ministre des Forces armées, El Hadji Oumar Youm, a procédé ce jeudi 26 octobre 2023 à l'inauguration d'un État Major de Compagnie dans la commune de Mbour et d'un escadron de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie à Gandigal.





Le ministre s'est dit très satisfait de la qualité des infrastructures ainsi que de la mise en œuvre réussie de la vision du Président de la République Macky Sall par la Gendarmerie avec à sa tête le Haut Commandant, Directeur de la Justice Militaire, le Général Moussa Fall.





"Le Chef de l'Etat comprend que sans la paix, sans la tranquillité, sans l'ordre républicain, il ne peut pas y avoir de développement. C'est pourquoi toutes les moyens ont été mis dans la montée en puissance de la gendarmerie nationale en terme d'effectifs, d'équipements, de formation et d'amplification des moyens de renseignement qui nous permettent d'être une Gendarmerie prête, anticipative et debout", a soutenu le ministre des Forces armées.





Dans un contexte d'insécurité dans la sous-région et de menaces latentes dans les frontières, ces deux infrastructures hautement équipées ont tout leur sens.