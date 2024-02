Gandiol : 137 candidats à l'émigration clandestine et un convoyeur interpellés par la Gendarmerie

Suite au chavirement meurtrier d'une pirogue avec à son bord des candidats à l'émigration clandestine, la gendarmerie nationale a renforcé son dispositif de surveillance, conformément aux instructions du haut-commandant de la gendarmerie nationale le général Moussa Fall.