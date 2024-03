Gare ferroviaire de Thiès : reprise du trafic après le blocage des trains par les cheminots retraités

Les cheminots retraités ont encore bloqué le trafic ferroviaire sur la ligne Thiès-Diamniadio. Depuis une semaine, ils réclament une revalorisation de leurs pensions. Ces retraités estiment que l’Etat leur doit 2 milliards de Francs Cfa. Le blocage est fait à leur cœur défendant selon le président de l’Entente des ex-temporaires et des régis des chemins de fer du Sénégal se veut précis. « On a bloqué à contrecœur, ce n’est pas de notre gré. Mais c’est une urgence. Ce sont des travailleurs qui ont fait leur carrière et qui n’arrivent pas à percevoir correctement leurs pensions », a justifié le Président de l’Entente des ex-temporaires et régis des chemins de fer.





Des perturbations ont été notées à la gare ferroviaire de Thiès, ce mardi 26 mar. Les trains assurant la liaison Thiès Diamniadio sont restés en gare. Ces travailleurs déplorent le fait que « l'État n’ait pas daigné répondre à nos revendications ».





Pourtant le Directeur de l'Exploitation des Grands Trains du Sénégal (GTS), Mamadou Diop, a demandé aux agents de retraités de patienter au regard du contexte. Le Directeur était surpris de voir les anciens cheminots à l’intérieur de la gare.





« Actuellement, on va vers un changement de gouvernement et qu'il faudrait qu'ils attendent de nouveaux interlocuteurs, nouveau ministre de tutelle pour engager des discussions », a argumenté Monsieur Diop.