Gestion des déchets : 25 points de regroupements normalisés installés dans le département de Mbour

À Falokh, les déchets constituaient un véritable casse-tête pour la population. En effet, explique Assane Diack, président de la Commission environnement à la commune de Malicounda, "Falokh, c'est le dépotoir de Mbour. Tous les charretiers qui ramassent les déchets viennent les verser ici. En regardant aux alentours, vous verrez des dépôts sauvages. Quand on parle de propreté, on parle de santé et parfois il y avait des manifestations que les populations environnantes menaient pour crier leur mécontentement de toujours cohabiter avec les déchets qui leur venaient de partout dans Mbour".











Pour régler ce problème de gestion des ordures, le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (Promoged) vient à la rescousse des populations mbouroises, avec l'installation de 25 points de regroupements normalisés dans le département de Mbour.









"Un point de regroupement normalisé est une infrastructure intermédiaire de gestion des déchets conçue pour permettre d'offrir aux recollecteurs qui utilisent souvent des charrettes d'avoir un exutoire. C'est une infrastructure de proximité qui est installée dans les quartiers pour accueillir les déchets qui ne sont pas collectés par des bennes tasseuses. Son objectif est de pouvoir lutter contre la prolifération des dépôts sauvages'', explique Ibrahima Diagne, directeur du Promoged. Il était à Mbour pour constater l'avancement des travaux.









Chaque point de regroupement normalisé sera composé d'une rampe d'accès qui permet aux charrettes, aux tricycles de monter facilement jusqu'à la plateforme. "À partir de la plateforme, ils pourront décharger directement dans les caisses. Ça évite de verser les ordures par terre. Une fois que les caisses seront pleines, les polybennes vont venir les reprendre pour les amener à la décharge. Ça va permettre de gérer les déchets de manière beaucoup plus normalisés dans un point de collecte", indique M. Diagne.









Des points de collecte, les déchets vont être transférés vers la décharge de Gandigal autorisée au niveau du département de Mbour, en attendant que le Promoged puisse créer le centre de tri qui est prévu à Malicounda.