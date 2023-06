Gestion des inondations à Saint-Louis: l'ONAS déploie les gros moyens

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), déploie de gros moyens dans la gestion des inondations. En présence du Gouverneur, Alioune Badara Samb, du Maire, Mansour Faye, le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo a remis des équipements au comité local de lutte contre les inondations. Le lot est constitué d’un camion hydro-cureur, de 7 électropompes, de trois groupes neufs, de trois armoires électriques, d’un groupe électrogène de 555 kva pour sécuriser la station SP 14. « La ville de Saint-Louis, à l’instar de Dakar a son camion hydro-cureur qui permettra de gérer des problèmes dans plusieurs domaines », a indiqué le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo qui a remercié le Maire de la ville, Mansour Faye pour l’accueil chaleureux digne de la Téranga légendaire de la ville tricentenaire.





Dans ce lot, on retrouve, des motopompes de 1500 m3/heure, 250 m3/h, 150 m3/h, sans oublier 120 plaques en fonte pour renouveler les couvercles des regards endommagés ou enlevés du fait des comportements contraires aux valeurs civiques. « Je voudrais saisir cette occasion pour sensibiliser les populations sur les effets négatifs de l’enlèvement de ces plaques. Cela peut constituer un danger pour elles, sans oublier l’ensablement des conduites entre autres », a déploré le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. Ce dernier, au nom du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam et du Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop a également présenté les 75 tenues de travail, les 75 tenues de pluies, les 20 paires de gants en cuirs destinés aux agents de l’ONAS qui travaillent parfois dans des conditions de risques.





Le déploiement de ces équipements a été bien salué par le maire de la ville, Mansour Mansour Faye. Cette ville amphibie est sujette aux inondations du fait de sa position géographique. Il n’a pas de doute qu’ils pèseront dans la réduction des impacts des inondations. « Ce matériel vient à point nommé. La commune ne restera pas les bras croisés et nous allons essayer d’augmenter le matériel. Ces motopompes et ces électropompes nous permettront d’être plus efficaces dans la gestion des inondations. Nous serons plus opérationnels », a avancé le Maire de la ville, Mansour Faye.





Le Gouverneur, Alioune Badara Samb a abondé dans le même sens. Pour ce dernier, l’actuel comité local de lutte contre les inondations est plus armé que celui de 2013. « Monsieur le Préfet a plus de chance que moi. A Saint-Louis, avec le camion hydro-cureur, ces électropompes et pompes, le comité a plus les moyens d’agir vite », a estimé le Gouverneur.