Gestion des inondations : « Sangalkam n’a jamais été négligé », selon le Ministre Issakha Diop

Issakha Diop, Le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations

Le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop balaie d’un revers de main, les idées avancées par un collectif de Sangalkam. Ce collectif, dans un communiqué, soutient que le Ministre Issakha Diop n’a pas pris en considération les préoccupations de Sangalkam, une localité où aucune action de prévention n’a été menée.





Selon le communiqué, le Ministre Issakha Diop a bel et bien fait référence à Sangalkam au même titre que Bambilor, Kounoune, Niacourab, lors de son intervention dans une émission d’une radio de la place.





« Dans sa réponse, le ministre a clairement indiqué que la phase d’urgence du Projet de Gestion des Eaux pluviales et d’adaptation aux changements climatiques (Progep 2), exécutée à Keur Massar a réglé en grande partie les problèmes des populations et la deuxième phase du Progep 2 prendra en compte la zone de Sangalkam et environs. Mais dans l’urgence, le dispositif mis en place l’année dernière sera reconduit pour soulager les populations », ont fait savoir les rédacteurs du communiqué.