Ghana : Sanofi s'associe au ministère de la Santé pour améliorer l'accès aux soins du diabète dans le pays

Sanofi renforce son engagement de longue date en faveur de l'accès au traitement du diabète dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et dans les communautés mal desservies du monde entier, grâce à une série de partenariats innovants avec les autorités de santé de pays où les soins complets n'étaient jusqu'à présent pas largement disponibles. Aujourd'hui, la société a signé un protocole d'accord de trois ans avec le ministère de la santé du Ghana, une étape importante marquée par des cérémonies qui se sont déroulées simultanément à Accra et à Paris.





En vertu de ce protocole d'accord, les autorités sanitaires du Ghana seront en mesure d'acheter des produits d'insuline analogique de Sanofi à un prix abordable et de grande qualité. En outre, le partenariat proposé prévoit le déploiement de solutions de gestion du diabète dans quatre centres ghanéens de traitement du diabète, où 500 professionnels de santé bénéficieront d'un programme de formation médicale ciblée. En outre, Sanofi co-développera une solution numérique pour aider les médecins, les infirmières, les pharmaciens et les agents de santé communautaire à mieux soutenir plus de 5 000 personnes vivant avec le diabète au Ghana.

Outre la sensibilisation à la maladie, le dépistage et la formation des professionnels de santé, ce protocole d'accord prévoit des initiatives et des mesures de soutien aux patients destinées à renforcer le système de santé ghanéen. Le traitement du diabète sera également rendu plus accessible aux patients des zones reculées par l'intermédiaire de centres régionaux.





M. Kwaku Agyeman-Manu, ministre ghanéen de la Santé, a relevé les répercussions positives qu’aura cet accord dans la lutte contre le diabète au Ghana, maladie en constante hausse dans le pays : “La prévalence croissante du diabète au Ghana fait peser un lourd fardeau sur les personnes touchées et sur notre système de santé. La cécité, l'amputation et les urgences cardiaques font partie des complications graves auxquelles sont exposées les personnes atteintes de diabète. Nos objectifs sont d'améliorer la sensibilisation et de promouvoir un diagnostic précoce. Nous y parviendrons en améliorant et en généralisant la formation des professionnels de la santé. Nous introduirons également des solutions numériques qui améliorent la gestion du diabète. Le gouvernement du Ghana a fait preuve d'un engagement fort envers les Objectifs de développement durable qui sous-tendent l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et un accès plus large et plus abordable aux soins du diabète nous aidera dans cette entreprise. Nous sommes particulièrement heureux que Sanofi se joigne à nous dans ces efforts.”





329 200 adultes au Ghana sont atteints de diabète





Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif, Médecine Générale, de Sanofi a souligné la détermination l’ambiton de son groupe à “fournir de meilleurs soins et d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète ne connaît pas de frontières”. “Nous considérons qu'il s'agit d'une responsabilité partagée avec les systèmes de santé et nous nous engageons à jouer pleinement notre rôle. Dans ce contexte, nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la santé du Ghana et nous sommes impatients de mettre à profit les enseignements tirés de cette alliance dans d'autres pays. D'une manière plus générale, nous continuons à examiner divers modèles d'accès aux soins de santé afin de déterminer les approches qui répondent le mieux aux besoins et aux possibilités locales spécifiques”, a-t-il poursuivi.





L'approche conjointe au Ghana, que Sanofi a l'intention de reproduire ailleurs au fil du temps, intervient au moment où l'on s'attend à ce que les populations d'Afrique connaissent la plus forte augmentation de diabète au monde. Selon les prévisions de la Fédération internationale du diabète, le nombre de personnes souffrant de cette maladie sur le continent devrait augmenter de 129 %, passant de 24 millions à 55 millions d'ici à 2045. Le sous-diagnostic est également très répandu, puisqu'on estime à 54 % le nombre de personnes vivant avec un diabète non diagnostiqué. Selon les estimations de la FID, 329 200 adultes au Ghana sont atteints de diabète, la majorité étant de type 2, tandis qu'environ 2 551 enfants et adolescents (0-19 ans) vivent avec un diabète de type 1.





En mai 2022, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont soutenu la création des premières cibles mondiales pour le diabète, dans le cadre des recommandations visant à renforcer et à surveiller les réponses au diabète au sein des programmes nationaux de lutte contre les MNT (maladies non transmissibles). Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs mondiaux pour le diabète, l'OMS et la Fondation mondiale du diabète (FMD) ont convenu d'élaborer et de mettre en œuvre un projet d'intégration commun dans deux pays africains. Les deux pays choisis sont le Ghana et l'Ouganda, le Ghana ayant été sélectionné en raison de sa lutte contre les maladies non transmissibles.