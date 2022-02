GMS : « Au-delà de la coupe et de la prime, ce que les Lions ont gagné »

Gms sur la victoire des Lions à la Can

« Ce que les Lions ont gagné ce 06 février ce n’est pas seulement une coupe d'Afrique, une prime de 2.857.578.000 FCFA... C'est surtout de la fierté. Ils ont chassé le mépris du "cerveau noir" contribuant à prouver qu'un cerveau africain peut gagner la coupe d'Afrique ». L’avis est de Guy Marius Sagna. En 2005, ajoute-t-il, « Pape Diouf - il doit être si fier de nos Lions du football - devant la faiblesse du nombre d'entraîneurs et de dirigeants de clubs noirs en France demandait: "Le « muscle » serait-il nécessairement noir et le « cerveau » blanc ?" À cette question, notre cher et regretté Pape Diouf répondait : "(...) pour le moment, le muscle reste black; la raison et l'intelligence sont confisquées par les Blancs. C'est une injustice. »