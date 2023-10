Gorée : pourquoi l’Île est restée 15 jours sans eau

Selon Djiby Seck, conseiller municipal à Gorée, interrogé par la Rfm, les habitants de l’Île réclament la réparation du réservoir (citerne de secours) qui leur permet de tenir en cas de manque d’eau. Ce, après qu’ils sont restés plus de quinze jours sans approvisionnement correct en liquide précieux.



Cette situation est causée par une houle qui a endommagé les deux canaux qui desservent Gorée, explique le directeur territorial de la Sen’Eau, Abdou Mbaye, sur les mêmes ondes.



Il détaille : «Avec les phénomènes d’agitation qu’il peut y avoir dans la mer, les canalisations ont été endommagées par la houle. Ce qui fait que l’eau que nous pompions vers l’île de Goree n’arrivait pas à destination.»



Abdou Mbaye annonce que des mesures ont été prises par Sen’Eau : «Nous avons créé des points d’eau gratuits. Ensuite, au niveau de l’embarcadère, on a positionné des citernes qui nous permettaient de transiter des flux d’eau via la chaloupe. Le situation revient progressivement à la norme.»