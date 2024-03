Goudomp : Après 9 mois de détention, Olivier Boucal revient sur son séjour carcéral









Le président de Goudomp Debout, a retrouvé sa base et ses proches hier samedi après 9 mois passés en prison. Interpellé puis arrêté le 6 juin 2023 à l'aéroport Blaise Diagne, Olivier Boucal a saisi l'occasion qu'il s'est offerte hier pour revenir sur son séjour carcéral. A l'entame de son adresse à ses militants qui l'ont accueilli depuis son village natal (Kaour) jusqu'à Goudomp commune, l'inspecteur du trésor est d'abord revenu sur les propos qui l'ont conduit en prison.





''Allons tous en prison s'il le faut et n'ayons pas honte d'y aller".





"Macky Sall, en voulant me museler, m'a renforcé et m'a fait une publicité gratuite jusqu'au delà des frontières", a-t-il ajouté.





Olivier Boucal s'est appesanti sur les rigueues de la vie carcérale : ''Les conditions étaient difficiles. On met tout le monde au même pied d'égalité. Coxeurs, voyous, criminels, agresseurs, hommes politiques vivent les mêmes conditions de détention. Mais cela m'a façonné, a renforcé mon humilité et m'a surtout donné plus de conviction''.





Pour le président de Goudomp Debout, cette expérience lui a donné un mental de fer et l'a rapproche davantage de sa base et de la coalition Diomaye Président qui, durant ces neuf mois, n'a ménagé aucun effort pour demander sa libération : "Vous avec prié, vous avez marché, vous avez organisé des points de presse pour me sortir en prison. Cela m'a rassuré et je me sens comme l'opposant le plus heureux pour avoir le sentiment d'avoir une base fidèle et engagé à mener le combat jusqu'au bout''.