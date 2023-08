Gouvernance foncière multiacteurs des ressources naturelles de Ziguinchor : Les acteurs pas satisfaits des résultats

La Plateforme régionale de la gouvernance foncière multiacteurs des ressources naturelles n'a pas produit de résultats satisfaisants, selon les acteurs qui veulent lui donner plus d'efficacité et d'efficience à son déroulement et à son portage.





Une plateforme dont le but est de trouver des solutions aux multiples conflits sur les questions du foncier, du littoral et des ressources naturelles.





Après deux ans de mise en œuvre, les différents acteurs de la Plateforme régionale de gouvernance foncière multiacteurs, en assemblée générale de bilan, ne sont pas satisfaits des résultats acquis.





Selon l'agropasteur Abdou Aziz Badji, chef de la délégation de ladite plateforme, les commissions mises en place n’ont pas suffisamment fonctionné. Et cet impair est à l'origine des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Des difficultés qu'il faut corriger, pour trouver des solutions aux différents conflits fonciers et conflits du littoral au niveau de la Casamance, mais aussi autour des ressources naturelles des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.





D'après Abdou Aziz Badji, le gouvernement du Sénégal s'est engagé sur ces questions pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Dans ce dessein, il faut avoir la paix, explique-t-il. De ce fait, il faut des concertations entre les différents acteurs, des dialogues approfondis autour des questions clés des ressources naturelles qui créent des problèmes de développement.





La plateforme a donc pour mission d'animer la concertation et le dialogue autour de ces questions. La ressource foncière étant une compétence transférée, les élus doivent, avec les membres de la plateforme, créer le dialogue pour donner plus de chance à la Casamance considérée comme la partie la plus riche du pays. Malheureusement, les acteurs sont les plus pauvres, déclare l'agropasteur Abdou Aziz Badji.