Grâce au PACASEN, un jour nouveau se lève à Matam

Avec l’avènement du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), lance? le 9 juillet 2018 par le chef de l’État, Macky Sall, c’est un jour nouveau qui se lève, pour les 123 collectivités territoriales bénéficiaires. Parmi celles-ci figure la commune de Matam où cet ambitieux programme d’une durée de cinq ans (2018- 2023),coordonné par l’Agence de développement municipal (ADM), a permis de réaliser des projets structurants.





Venu s’enquérir de l’impact que les investissements ont eu sur le vécu des populations, le chargé de communication de l’Agence de développement municipal (ADM), El Hadji Alassane Diallo intervenant dans la commune de Matam, a fait part des performances réalisées par la collectivité dans le cadre du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Un heureux constat, selon lui, car « durant les quatre années, la commune de Matam a réalisé des projets dans les domaines marchand et sanitaire, dans le cadre desquels elle a construit des infrastructures tels que le marché de Matam et le poste de santé de Navel qui ont eu des impacts réels sur les populations ».





Le Secrétaire municipal de la commune de Matam, qui salue la pertinence du PACASEN, soutient que le programme a contribué a? améliorer de manière pérenne la gouvernance et les ressources financières et humaines de l’ensemble des collectivités territoriales pilotes. Malick Ba estime que le programme encourage ces communes a? respecter le Code général des collectivités territoriales qui demande un certain nombre de critères, dont la transparence dans la gestion financière.





«Rares sont les communes qui avaient des recettes d’investissement. Le PACASEN est venu appuyer Matam qui a mis en œuvre des projets et a commencé? a? disposer d’infrastructures grâce aux dotations reçues. Toutes ces réalisations ont un impact positif considérable sur la vie des Matamois », assure le Secrétaire municipal, non sans préciser que la commune de Matam encourage fortement la participation des citoyens dans la gestion des affaires locales. En effet, la collectivité? qui s’est engagée a? être la plus transparente possible a choisi d’inclure dans ses décisions les citoyens qui donnent leur avis et formulent des propositions sur des projets a? réaliser. « Les populations sont impliquées dans tout ce que nous faisons et qui a un impact dans leur vie quotidienne. Plutôt que de décider seul des projets a? réaliser, nous les associons à la réflexion. Cela permet de réaliser leurs souhaits puisque ce sont eux qui vivent dans la commune et savent ce dont ils ont réellement besoin », renseigne-t-il.





Faisant savoir que dans cette dynamique, la commune de Matam s’est conformée, depuis la mise en œuvre du programme, au respect des Conditions minimales obligatoires (CMO). Qu’il s’agisse du respect du vote en 2021 du budget avant le 31 décembre de l’année, la soumission du compte administratif, la conformité? de la commune a? ses obligations vis-a?-vis de la dette du PRECOL, mais aussi le règlement de sa participation financière pour le fonctionnement de l’ARD, la soumission du Programme d’investissement triennal, le respect des procédures de passation de marche? et des dispositions du manuel de procédures relatives a? l’évaluation environnementale et sociale des projets.





Le respect de ces conditions prédéfinies a permis à la commune de bénéficier aussi des ressources additionnelles du Fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT). Ainsi, entre 2019 et 2022, la commune de Matam a reçu une dotation de 25 753 172 FCFA. Une partie des fonds a été utilisée pour la construction d’équipements marchands au niveau du marché central.





« Grâce aux financements du PACASEN, nous avons pu réaliser 20 cantines supplémentaires au niveau du marché? pour assurer une certaine autonomie de nos ressources », indique le Secrétaire municipal.





Pour rendre les soins accessibles a? tous, la commune a investi dans la construction d’un poste de sante? a? Nawel, selon M. Ba. « Cette structure sanitaire vient répondre a? un besoin de la population. Ce quartier, très excentre?, n’a pas e?te? choisi par hasard. Une fois achevé?, ce poste permettra aux populations de ce quartier d’accéder plus facilement aux soins », indique-t-il.





Dans le cadre de l’assainissement aussi, le programme est intervenu pour l’assainissement des quartiers de Gourel Serigne et Halwar. « Pendant la saison des pluies, les populations de ces deux quartiers souffrent des inondations. Malheureusement, ce projet a traîné du fait de la défaillance de l’entreprise chargée des travaux. Le projet a été relance? et bientôt ce problème sera un vieux souvenir pour les habitants de cette zone », assure M. Ba.