GRAND BANDITISME À FAHU, KEUR MASSAMBA GUEYE ET AUX PARCELLES-ASSAINIES Les bandes d’agresseurs écument Thiès-Est

Les habitants des quartiers résidentiels Fahu, Parcelles-Assainies et Keur Massamba Guèye, dans la commune Thiès-Est, peinent à fermer l’œil de la nuit, ces derniers temps. Ils disent craindre pour leur sécurité face aux bandes d’agresseurs et de malfaiteurs.





Dans cette zone un peu reculée et rendue tristement célèbre du fait de « la recrudescence des cas d'agression » notés par les riverains, en particulier ceux qui rentrent tard le soir, la peur a gagné les esprits.





Une « insécurité terrifiante » qui préoccupe les riverains de ces quartiers résidentiels qui déplorent un « défaut d’éclairage public » dans la zone.





Ainsi, « des individus encagoulés, lourdement armés, interceptent souvent les habitants de ces quartiers, pour s’emparer de leurs téléphones portables, leurs motos-Jakarta, entre autres ». Ils expliquent « vivre une situation dangereuse ».