Grand Magal: Le Dg des chemins de fer n'a pas encore confirmé la mise en circulation du train

Le Directeur Général des chemins de fer du Sénégal a voyagé le vendredi 4 août à bord du train de Diourbel à Mbacké pour constater de visu les travaux de réhabilitation de la voie ferrée.





"Nous sommes venus ici dans le cadre d'un premier essai de transport ferroviaire entre Diourbel et Mbacké. C'est la première fois qu'on y roule sur les rails depuis 2017.L'idée se serait que d'ici le Magal qu'on puisse réhabiliter toute la voie ferrée d'ici Touba. On est très satisfait de l'avancement des travaux" s'est-il réjoui devant la presse.





Malick Ndoye en a profité pour faire une mise au point. Selon lui, le train pourra bien transporter des marchandises à Touba. Mais le transport de passagers est, dit-il, plus délicat.









" La circulation pour le Magal reste tributaire de certains visas de sécurité ferroviaire. A l'issue des travaux, nous avons procédé aujourd'hui à des enregistrements de la voie suite à la réhabilitation. Ça va permettre de faire des analyses pour faire des corrections" déclare le Directeur Général des chemins de fer du Sénégal.





Malick Ndoye n'a pas encore confirmé la mise en circulation des trains durant la période du grand Magal pour transporter des pèlerins.