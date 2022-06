Grand Médine : L'éditeur d’un site de prostitution en ligne arrêté avec 1229 vidéos pornographiques…

Activement recherché depuis longtemps, le représentant au Sénégal d’un site de prostitution en ligne a été arrêté par une patrouille du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies. Selon des informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Mountakha Khouma ont découvert 1229 vidéos pornographiques, 5200 photos obscènes dans les deux téléphones de E.M.T alias " al jana" . Détails !



Un gros coup de filet à l'actif des policiers du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies qui ont mis la main sur le promoteur d’un site de prostitution en ligne. Lors d’une patrouille aux Hlm Grand Médine, les limiers ont immobilisé un individu à bord de sa moto pour un contrôle de routine.



Les éléments du commissaire Khouma ont découvert sur le voyageur nocturne : 14 téléphones portables de marque Itel, 25 puces téléphoniques, 125 préservatifs, 25 sachets de lubrifiants et un montant de 200 000 francs cfa, selon des informations exclusives de Seneweb.



Interrogé sur ces objets saisis, E.M.T, se prétendant livreur, a tenté de faire croire aux policiers qu'il les avait ramassés quelque part. Ainsi il a refusé de livrer les codes de déverrouillage de ses téléphones portables.



Mais ces limiers rompus à la tâche ont réussi à faire tomber le délinquant qui était le représentant au Sénégal d’un site de prostitution en ligne.



Comment l'éditeur du site a été démasqué



Malgré son refus de décliner son identité, E.M.T alias " al jana" ( paradis) a fini par passer aux aveux, suite à un interrogatoire serré. En effet, l'exploitation du journal d'appel de son appareil cellulaire a permis d’identifier 6 prostituées.



Entendues, ces filles de joie avaient, disent-elles, payé respectivement 60.000 francs à E.M.T qui étaient chargés de monter puis poster leur annonce sur le site de prostitution en ligne. Également, chacune d'entre elles payait un montant de 80 000 francs pour que leur annonce soit mise sur la une du site, d'après les confidences des 6 prostituées.



Confronté aux témoignages des six prostituées, E.M.T a fini par reconnaître son rôle dans ce site qui s’active dans la prostitution en ligne.



Nouvelle découverte



L'exploitation de ses deux téléphones portables a permis aux hommes du commissaire Khouma de découvrir 1229 vidéos pornographiques et 5200 photos obscènes. Mais le mis en cause a confié qu'il utilisait ces images pornographiques pour faire le montage de ses annonces en vue d'attirer les éventuels clients.



Mais il ressort de l'enquête que l'éditeur du site au Sénégal avait loué des appartements à Dakar avant de les mettre à la disposition des prostituées. Ainsi les policiers ont effectué une descente inopinée dans un appartement situé à Liberté 6 avant de cueillir J.F.N se disant hôtelière. Cette dernière était chargée de gérer ledit appartement mis à la disposition des prostituées. Elle est, désormais, poursuivie pour complicité.



Au terme de l'enquête rondement menée par les policiers du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies, E.M.T et son acolyte ont été déférés pour proxénétisme, incitation à la débauche, traite de personnes avec usage de moyens de diffusion de masse, entre autres délits, selon des sources de Seneweb proches du parquet.