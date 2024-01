GRAND SALON DE L'ÉLEVAGE DE TIVAOUANE :L’homologation de la race Laadoum au centre des priorités

C’est de beaux sujets Laadoum que les acteurs-exposants, très motivés dans la culture de l'excellence, ont présenté à la 6e édition du Grand salon de l'élevage du Regroupement des éleveurs de Tivaouane pour la promotion du Laadoum (RETPEL) qui, rappelle le ministre de l’Élevage, se tient dans « un contexte de quête de la souveraineté alimentaire dont la souveraineté en moutons de Tabaski ».





Un moment fort de communion et de partage qui en dit long sur « toute la pertinence du thème portant sur la priorité que les acteurs se devraient d’accorder à l'homologation de la race Laadoum », note le ministre de l'Élevage et de la Production animale venu présider Ia cérémonie officielle, le samedi 6 janvier 2024. Il a rappelé que « le mouton Laadoum, dont la région de Thiès est reconnue comme précurseur et comme épicentre, s'est propagé à travers le Sénégal. Son potentiel génétique actuel, obtenu grâce à une sélection hardie, empirique certes, mais fruit d'un savoir-faire, est devenu indéniable ».





Daouda Dia dit en vouloir pour preuve les résultats enregistrés lors des concours en termes de mensurations (hauteur au garrot, longueur cervico-sacrale et tour de poitrail) et surtout le record enregistré avec le mâle Espoir Barack (avec respectivement 121 cm, 157 cm et 125 cm).





Ainsi, note le ministre, « les géniteurs Laadoum, moutons d'un très grand format avec une croissance extraordinaire, pourront beaucoup contribuer à l’amélioration génétique de nos races locales. C'est pourquoi nos projets et programmes contribuent régulièrement à la diffusion de ces géniteurs ».





Ainsi, avec l'effervescence constatée autour du Laadoum, ce dernier contribuera, sans doute, à « l’émergence d'une filière ovine performante et à la création d'emplois durables et rémunérateurs, notamment pour les jeunes et les femmes ».





Le ministre constate qu’« en dépit des efforts consentis par nos vaillants éleveurs qui se manifestent par une augmentation notable de la production locale constatée lors des dernières éditions de la fête de Tabaski, notre pays fait encore face à un gap à combler ».





C'est pour cette raison, dira-t-il, que « le chef de l’État Macky Sall avait inscrit le Programme national d'autosuffisance en moutons (PRONAM) dans le Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) du PSE et il sera également pris en compte dans le PAP3 en cours de finalisation ».





Il rappelle l'objectif général du PRONAM qui est de promouvoir la filière des petits ruminants afin d'accroitre l’offre nationale notamment en moutons de Tabaski et de contribuer à la promotion d'emplois générateurs de revenus.