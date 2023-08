Grand-Yoff : échange des coups de machette entre le frère du rappeur Dof Ndèye et… un policier

Selon Les Échos, en début de semaine, une foule en furie a failli incendier le commissariat de Grand-Yoff. La raison de sa colère ? L’information de l’arrestation de «Ibou le fou», frère du rappeur Dof Ndèye. Les policiers réussissent à calmer les assaillants en leur révélant que leur ami est admis aux urgences de l’hôpital Idrissa Pouye (ex-CTO).



Comment en est-on arrivé là ? D’après le journal qui donne l’information, tout est parti de l’intervention d’éléments du commissariat de Grand-Yoff dans une bagarre entre deux individus dont les identités n’ont pas été révélées. Les policiers réussissent à séparer les protagonistes avant de tenter d’embarquer l’un d’entre eux. C’est à ce moment que la situation dégénère.



Les Échos rapporte que «Ibou le fou» se dresse entre les policiers et le mis en cause. Il dégaine une machette et atteint un des policiers à l’avant-bras. Ce dernier, en sang, parvient malgré tout à récupérer l’arme blanche et à en administrer de violents coups aux côtes à son agresseur.



«Ibou le fou» perd connaissance. En même temps que le policier blessé, il est évacué aux urgences de l’hôpital Idrissa Pouye.