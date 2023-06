Grève aux Impôts et Domaines : Le taux de suivi du mot d’ordre chute à 10%, la DGID évoque des collectes records

Au deuxième jour du mouvement d’humeur du Syndicat Autonome des Impôts et Domaines (SAID), « le taux de suivi du mot d’ordre par les agents de la Direction des Impôts et Domaines (DGID) est tombé à 10% (il était de 11% le premier jour) », révèle la DGID.