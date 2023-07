Grève des bus TaTa: un milliard déjà perdu (Saliou Gadiaga , président garage Torino Keur Massar)

Saliou Gadiaga , président garage Torino Keur Massar

La grève des chauffeurs et receveurs de l'Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu) a entraîné beaucoup de pertes économiques. Dans leur quête de meilleures conditions de travail, une hausse de leurs salaires et des contrats de travail, plus d’un milliard de francs CFA a été perdu.





90 % des bus Tata n'ont pas roulé depuis lundi dernier. La conséquence de cet arrêt de travail, ce sont des pertes estimées à plus d'un milliard de francs Cfa. L'information a été donnée par le Président du garage Torino de Keur Massar.





« Les 220 bus qui sont en mouvement d’humeur versent plus de 100.000f chaque jour et par unité . Alors si on combine le tout du lundi jusqu'à aujourd'hui, nous avons minimum un milliard 200 non encaissé », informe-t-il.





Invité à Seneweb, Saliou Gadiaga a exprimé sa détermination à défendre les intérêts des chauffeurs et receveurs et appelle ses collègues à tourner le dos aux syndicalistes.





« Ces derniers ne sont là que pour eux-mêmes. Ils ne font pas grand chose pour que nos problèmes soient résolus. La preuve, depuis 2005, nous avons les mêmes griefs alors qu’ils sont toujours en pourparlers avec les autorisés. Désormais, nous allons mener le combat nous mêmes et peu importe ce que cela va nous coûter », plaide-t-il.





Remonté, le Président du garage Torino avertit les propriétaires des bus TaTa en déclarant: « Ils se disent que nous n’allons pas tenir plus d’une semaine. C’est pourquoi ils campent sur leurs positions et ne veulent rien entendre. Nous, également nous ne bougerons pas tant que nos revendications ne sont pas totalement satisfaites. Fini les promesses non tenues. Nous sommes des travailleurs alors nous voulons le respect et tout ce qui va avec. Nous sommes fatigués. Ça suffit »





Interpellé sur les nombreux accidents routiers, le transporteur énumère les principales causes. Il cite le manque de moyen, la pression des propriétaires des voitures...