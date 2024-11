Grève des étudiants de l’UASZ : La société civile déplore et appelle l'État au respect des engagements

La grève des étudiants de l’université de Ziguinchor n’est pas du goût de la société civile, notamment de la Coordination nationale du mouvement Vision citoyenne. Son coordonnateur Madia Diop Sané déplore le non-respect des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui a valu le mécontentement des étudiants.









Le coordinateur national du mouvement Vision citoyenne, membre de la société civile et produit de l’UASZ, après un entretien avec les étudiants grévistes en compagnie de Nouha Cissé, pour une médiation, appelle le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a satisfaire ses engagements pour permettre le retour au calme. Il invite les autorités à travailler à ce que les chantiers entamés depuis des années au sein de ce temple du savoir soient achevés et mis à la disposition des étudiants.