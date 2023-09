Grève des travailleurs des collectivités territoriales : le blocage des services et la fermeture des morgues et des cimetières ne sont pas écartés

Les travailleurs des collectivités territoriales ont décidé sous la houlette de leur secrétariat national de corser la grève en décrétant 120 heures. Un boycott systématique du travail au sein des mairies et de tous conseils départementaux, durant toute la semaine, a été annoncé.





Abib Goundiam, secrétaire général de la section locale de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a salué la mobilisation de ses camarades à se battre surtout pour le rétablissement de leurs droits.





Les travailleurs des collectivités territoriales de Ziguinchor ont décidé de bloquer tous les services. Ils exigent des autorités l'effectivité des augmentations des salaires à l'instar des fonctionnaires de l'État. Abib Goundiam affirme qu'ils sont en face d'autorités sourdes et muettes. " Elles ne veulent rien faire pour les travailleurs des collectivités territoriales. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires de l'État et du privé ont eu des augmentations. Et, nous, on devait avoir ces augmentations depuis le mois de Mars " dixit Monsieur Goundiam.





Vers un blocage des cimetières et morgues





Ces travailleurs des collectivités territoriales n'envisagent pas de baisser les bras tant que ce problème n'est pas résolu.

D'ailleurs à Ziguinchor, le secrétariat général des travailleurs des collectivités territoriales n'écarte pas de bloquer s'il le faut les cimetières et morgues pour obtenir gain de cause. " On va passer à une vitesse supérieure. On va même fermer les cimetières, fermer les morgues qui dépendent des collectivités territoriales ", a prévenu le syndicaliste.