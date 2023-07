Grève des travailleurs du secteur primaire : L’intersyndicale menace d'intensifier le mouvement d’humeur

La grève d’avertissement de 48 heures non renouvelables de la semaine dernière de l’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a été évaluée par les leaders de l’entité en assemblée générale aujourd'hui. La rencontre a été aussi une occasion pour donner suite au mouvement d’humeur selon le communiqué transmis à Seneweb. Les différents secrétaires généraux se réjouissent d’ailleurs que les travailleurs au niveau central et déconcentré aient respecté le mot d’ordre de grève à hauteur de 90%.





« L’engagement et la détermination des travailleurs du secteur primaire ne souffrent d’aucun doute pour mener à bout le combat jusqu'à satisfaction totale de notre revendication et pousser l’Etat à respecter le protocole d’accord » explique-t-on dans le communiqué.





En effet, il ressort de cette rencontre que les travailleurs, les leaders de l’intersyndicale pour « montrer leur bonne foi, décident de faire une trêve de 15 jours pour donner du temps au gouvernement du Sénégal et la chance au dialogue ». « Nous avons toujours montré notre sens de responsabilité et la volonté de trouver des solutions autour de la table de négociation. Cependant, nous prenons à témoin l’opinion nationale et internationale à la fin du délai de 15 jours donnés à l’Etat du Sénégal s’il ne convoque pas la réunion de commission pour poursuivre les travaux afin de mettre en place les fonds communs du secteur primaire, nous allons passer à la vitesse supérieure », menace l’intersyndicale.





L’entité n'exclut pas de dérouler des « plans d’action instances durant le mois d’août avec des grèves corsées renouvelables allant de 48 heures à une semaine de grève générale. Ce mouvement d’humeur sera suivi par "un port de brassards rouges, des présences passives au bureau, des sit-in et une marche nationale ». Elle lance un appel au directeur de la Fonction publique, président de la Commission technique de convoquer la rencontre pour continuer les travaux avant d’en arriver à une grève sans précédent qui pourrait engendrer des conséquences socio-économiques incommensurables.