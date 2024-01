Grogne des agents de l’administration : 3000 travailleurs dans la rue

En ordre de bataille, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a déposé deux demandes de manifestation à la Préfecture de Dakar. Il s’agit d’une demande de sit in et une autre de marche. Des manifestations prévue samedi prochain, 20 janvier, d’abord à la Place de la Nation, de 10 h à 14 h pour le sit in, ensuite la marche prévue entre 15 h et 19 h, s’ébranlera de la porte du Millénaire au rond point de la Rts.



« Ces grands événements du collectif verront la participation de tous les travailleurs dans les 22 ministères au niveau central comme déconcentré, avec une mobilisation minimum de 3000 travailleurs », avertit le communiqué du collectif.