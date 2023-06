Grossesses précoces non désirées : Près de 700 cas recensés à Guédiawaye

Au-delà des mutilations génitales féminines (Mgf), la sexualité précoce des jeunes et ses conséquences inquiètent. Selon les statistiques fournies par la Secrétaire générale de l’Association sénégalaise pour l’avenir de la femme et de l’enfant (Asafe), Fatimata SY, 669 cas de grossesses précoces non désirées ont été recensés, l’année dernière, à Guédiawaye.





“Nous avons vu des enfants dont on ne pensait pas qu’elles pouvaient contracter des grossesses. Une enfant qui arrête ses études parce qu’elle est en état de grossesse. Une enfant qui a des infections sexuellement transmissibles. C’est très grave”, explique-t-elle.