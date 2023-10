Guédiawaye : dépouillé par cinq agresseurs, le Mauritanien donne une aide précieuse aux policiers

Un Mauritanien a subi un sale quart d’heure entre les mains de cinq agresseurs à la Cité Gadaye de Wakhinane Nimzath (Guédiawaye). Alors qu’il circulait à pied dans la rue, il est interpellé par ces derniers, surgis à bord d’une charrette. Armés de couteaux et de machettes, les malfaiteurs l’attaquent, l’abreuvent d’injures, l’envoient au sol et le dépouillent de ses trois téléphones portables avant de fondre dans la nature.



La victime prendra sa revanche plus tard. D’après le récit de Les Échos, le Mauritanien se rend direct au commissariat. Il dépose plainte, raconte sa mésaventure et livre le portrait-robot de l’un de ses agresseurs. Forts de cet indice, la police se lance aux trousses des malfaiteurs. Les enquêteurs ne tarderont pas à interpeller un homme dont le physique correspond à la description du Mauritanien.



Il s’agit de I. F. La victime l’identifie sans peine. Il passe aux aveux et balance ses quatre acolytes en livrant leurs identités ainsi que leurs adresses. Avant de poursuivre leurs investigations pour retrouver le reste de la bande d’agresseurs, les policiers ont déféré I. F. au parquet du tribunal de Pikine. Il est poursuivi pour vol avec violence commis avec usage d’arme blanche.



Les Échos renseigne que «plusieurs lettres-plaintes, pour des agressions dans des circonstances similaires à celle du Mauritanien, ont été déposées au poste de police de Wakhinane Nimzath après l’arrestation de l’un des cinq agresseurs.