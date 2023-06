Guédiawaye : le directeur d’une célèbre école transforme ses filles jumelles en objets sexuels

Un scandale sexuel secoue Guédiawaye. D’après le récit de L’Observateur, A.S., le Directeur d’une école connue de tous dans le département, à 5 ans de la retraite, avait recueilli les jumelles de son frère. H. S. et D. S., élèves en classe de 4e, vivaient dans sa maison sis au quartier Notaire de Guédiawaye.



Le mis en cause aurait profité de sa position de tuteur pour les transformer en objets sexuels. Brillantes élèves, leurs notes avaient commencé à baisser. C’est ainsi qu’un de leur professeur les a interrogées pour comprendre. Il ne s’attendait pas à de telles explications. Il tombe des nues lorsqu’elles lui confient que leur père adoptif abusait d’elles.



L’Action éducative en milieu ouvert (Aemo) alertée, l’affaire atterrit entre les mains du procureur de la République. Qui diligente une enquête dans le cadre de laquelle les jumelles ont été consultées par un gynécologue lundi dernier, 19 juin.

L’examen a conclu que l’une des jumelles a perdu son hymen. La victime présente des lésions sur les parties intimes. La seconde, qui confiera s’être toujours débattue, aurait subi des attouchements.



A. S. a été déféré pour viol.