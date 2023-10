Guédiawaye : Le Forum civil appelle à une action concertée contre les jeux de hasard électroniques

Dans une déclaration publiée ce jeudi 12 octobre, la section Forum civil de Guédiawaye a exprimé ses préoccupations concernant la montée des jeux de hasard électroniques et leurs conséquences sur la jeunesse sénégalaise. Cette déclaration fait écho aux inquiétudes exprimées précédemment par le Bureau exécutif du Forum civil.





Le 5 octobre 2023, le Bureau exécutif du Forum Civil avait évoqué le "désarroi de la jeunesse et sa perméabilité à des pratiques préjudiciables à sa sécurité et à son avenir, notamment aux jeux de hasard électroniques". Le Forum Civil avait exhorté le gouvernement à prendre des mesures appropriées pour remédier à cette situation et à offrir à la jeunesse des perspectives positives au Sénégal.





La section Forum civil de Guédiawaye, s'alignant sur la position de l'organisation nationale, appelle à des actions concrètes pour lutter contre les jeux de hasard électroniques. Elle demande aux ministères de l'Intérieur et de l'Éducation d'agir rapidement pour réguler ces jeux, afin de protéger les jeunes des dangers qu'ils représentent.





De plus, la section Forum civil de Guédiawaye exhorte le ministère des Sports, les acteurs sportifs, et les instances sportives à cesser de promouvoir ces entreprises de jeux de hasard, en particulier les versions électroniques, via les médias et dans les quartiers. Ils sont également invités à sensibiliser leurs membres sur les risques associés à ces pratiques.





La déclaration met en avant le rôle des Inspections de l'Enseignement et de la Formation ainsi que des associations sportives et culturelles. Elles sont encouragées à veiller à ce que les sociétés de jeux de hasard n'affectent pas négativement l'environnement des jeunes placés sous leur responsabilité.





Les parents sont également interpellés pour surveiller activement leurs enfants afin de les dissuader de participer aux jeux de hasard électroniques. Le message s'adresse également aux leaders d'opinion qui sont encouragés à s'engager activement dans la lutte contre ces nouvelles addictions qui menacent la jeunesse et, par conséquent, l'avenir du pays.





Enfin, la section Forum civil de Guédiawaye appelle les anciennes gloires et autres personnalités influentes, y compris les artistes, sportifs et influenceurs, à ne plus promouvoir les sociétés de jeux de hasard électroniques, compte tenu de leurs effets toxiques largement reconnus.