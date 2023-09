Guédiawaye : les policiers tentent d’embarquer des prostituées, mais se heurtent à la résistance de leurs clients

Un couple avait transformé en maison close son appartement situé sur la VDN 3 à Guédiawaye. L’épouse, M. Guèye, une ancienne prostituée, est à la tête du commerce de charmes. Le mari, K. Sène, en arrière-plan, veille sur le business. Le duo incite des jeunes filles qui le fréquentent à proposer leurs services sexuels à travers la publication de leurs numéros sur la toile.



Lorsqu’il a eu vent de cette activité, le commissariat de Guédiawaye organise une descente sur les lieux la semaine dernière. La bande est prise en flagrant délit. A. Ndiaye (20 ans), N. T. Cissé (23 ans) et D. Mbaye (18 ans), toutes venues de Keur Massar, étaient au service de clients.



Invitées à présenter leurs cartes professionnelles de filles de joie, elles esquivent et tentent d’amadouer les policiers en usant de leurs charmes. Peine perdue. Les enquêteurs décident d’embarquer tout le monde, les trois prostituées et leur patronne, M. Guèye.



Trois hommes surgissent des pièces de l’appartement et s’opposent à l’arrestation des quatre dames. L’un d’entre eux, K. Kane, dégaine un couteau et atteint l’un des policiers au bras. Les autres, appuyés par l’époux de la proxénète, s’en mêlent. Une bataille rangée est engagée.



Les enquêteurs finiront par l’emporter grâce à des renforts. Les quatre récalcitrants et les trois prostituées sont embarqués. Jugés ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, ils ont connu des fortunes diverses. D’après L’Observateur, qui a couvert le procès, le couple a été condamné à trois mois ferme. K. Kane, l’homme au couteau, a pris la même peine. D. Mbaye a écopé un mois ferme tandis que le reste de la bande a été relaxé au bénéfice du doute.