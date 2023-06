GUÉGUERRE ENTRE LE MAIRE BABACAR DIOP ET LES TRAVAILLEURS DE L’ENTREPRISE «CADIOR GLACE»

La ville de Thiès est en proie à une vive polémique due à la décision ferme du Maire Dr Babacar Diop de résilier définitivement le contrat de «Cadior Glace», une entreprise implantée à la Promenade des Thiessois (ex-place de France). Au cours d’une conférence de presse, l’édile de la ville remarque «camper sur sa position aujourd’hui plus que jamais». Un «non renouvellement décisif» dudit contrat qui a d’ailleurs suscité l’angoisse de certains Thiessois qui comptent même observer incessamment un sit-in pour dire «non» à la ville.

«L’entreprise ‘’Cadior Glace’’ doit quitter ces lieux appartenant aux Thiessois», se veut catégorique le maire de Thiès, aujourd’hui plus que jamais déterminé, malgré les conséquences économiques potentielles avec des pertes d'emplois, à récupérer « cet espace public pour le réutiliser au bénéfice de tous les Thiessois». Babacar Diop estime qu’«aucune force, rien ni personne, ne pourra me faire revenir sur ma décision de récupérer cet espace. Une sentence qui, dit-il, fait suite à un compte rendu de l'administration municipale sur la gestion des biens publics et la révision des contrats avec des partenaires tels que la Sonatel et la CBAO.

Il n'y a plus d'espaces verts appartenant à la ville

«L'entreprise ‘’Cadior Glace’’, malgré le respect de ses engagements, devra céder cet espace qui appartient aux citoyens de Thiès et faire place à d'autres projets programmés dans l’intérêt général, en faveur de toute la communauté», fait comprendre Dr Diop.

Le maire de faire remarquer : «La décision a été prise en pleine conscience des conséquences potentiellement néfastes, dont la perte d'emplois pour les travailleurs de l'entreprise.»

Toutefois, «s’impose la nécessité urgente de récupérer les espaces verts appartenant à la ville», ce, souligne-t-il, dans «l’espoir d’entreprendre de nouveaux projets qui profiteront à l'ensemble de la population de Thiès».

Selon lui, «la mise en œuvre d’une telle initiative est bénéfique au bien-être des citoyens».