Guinaw Rail : vol spectaculaire chez un sous-traitant de la Senelec

Une bande de malfaiteurs a été mise hors d'état de nuire dans la nuit de mercredi à jeudi. D'après Les Echos, les mis en cause, au nombre de six personnes et comprenant deux vigiles de l'entreprise Excellec, entité sous-traitante de la Société nationale d'électricité (Senelec), seront déférés lundi.





Les vigiles sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit au préjudice de l'employeur, et leurs acolytes pour recel.





Ils ont été interpellée, lors d'une patrouille des éléments du commissariat d'arrondissement de Guinaw Rail, surpris en train de décharger du matériel lourd d'un camion-grue. Débusqué par la police, un des suspects nommé M.Sène, ferrailleur, revendique la paternité du matériel et déclare qu'il s'agit de sept transformateurs acquis à un million de francs Cfa, sans facture. Or, ils valent 30 millions sur le marché.





Ferré, Sène conduira les limiers à l'intérieur de l'entrepôt où ils retrouvent le reste de la bande dont son assistant A. Diop et son chauffeur O. Ndiaye, et les deux vigiles de l'entreprise. Ils s'emmêleront les pinceaux, lors de l'interrogatoire.