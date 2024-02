Guy Marius et Abass Fall libérés: L'ex-capitaine Touré en garde à vue

Abass Fall et Guy Marius Sagna viennent d'être libérés ainsi que Gérard Koïta selon Me Cheikh Khoureychi Bâ.





Contrairement à ces deux députés susnommés, l'ex-capitaine Seydina Oumar Touré est en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Guédiawaye d'après la même source.





"Les honorables députés Guy Marius Sagna et Abass Fall enfin libérés après une longue attente au Commissariat central de Dakar. Gérard Koïta et les deux membres du staff du Recteur Mary Teuw Niane également libérés quittent l'Hôtel de Police. Pendant ce temps à Pikine, le député Bèye de Pastef et le capitaine Seydina Oumar Touré sont placés en garde à vue au commissariat de Guédiawaye" a écrit Me Bâ.