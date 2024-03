Guy Marius Sagna : "Il se passe des choses extrêmement graves à la RTS ces dernières heures"

Après ses révélations sur une signature "douteuse" à Dakarnave quelques jours avant la fin du mandat de Macky Sall, Guy Marius Sagna revient à la charge, avec des révélations cette fois-ci sur la RTS. Selon le député, le DG de la télévision nationale, Racine Talla, a augmenté, ces dernières heures, les indemnités de responsabilité, passant de 100 000 Fcfa à 850 000 Fcfa pour certains. Voici sa publication.



"Radio Télévision Sénégalaise (RTS), ne tombons pas dans l'émotion car il continue de s'y passer des choses extrêmement graves.



Ces dernières heures, le directeur général de la RTS a augmenté des salaires. Ainsi, il m'est revenu qu'il a fait passer l'indemnité de responsabilité des directeurs de la RTS de 150.000 FCFA à 850.000 FCFA et pour les chefs de département de 100.000 FCFA à 250.000 FCFA. Avant cela il a suspendu pendant plus de huit (08) mois des salaires de travailleurs de la RTS au motif qu'ils seraient membres de PASTEF.



Au même moment le directeur de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité recrute 344 nouveaux CDI et ASP.



Cherchent-ils tous à la RTS, à l'agence de la sécurité de proximité et ailleurs à rendre difficile le paiement des salaires dans les prochains mois? Cherchent-ils à profiter des dernières heures pour recruter leurs familles, leurs clientèles politiques ?



C'est du sabotage. Le peuple sénégalais à travers ces pratiques est victime d'une politique de la terre brûlée inacceptable dont l'objectif est de rendre la situation des citoyens encore plus compliquée et complexe et donc plus difficile à résoudre.



Le directeur général de la RTS veut signer AUJOURD'HUI à 10 HEURES un accord d'entreprise avec un syndicat. Comment peut-on signer un accord d'entreprise à la RTS avec le seul Synpap en écartant l'intersyndicale Synpics-CNTS?



Je lance un appel à tous les travailleurs des différents ministères, directions...



En attendant le nouveau gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est à vous d'être les sentinelles de votre victoire du 24 mars 2024 en vous érigeant pacifiquement contre toutes les forfaitures que certain.e.s veulent commettre d'ici le 02 avril 2024.



GMS"