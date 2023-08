Habib Niang remet une tonne de mil aux charretiers et les invitent au calme

Après l'association des charretiers de Guédiawaye, le leader politique de l'APR Thiés, Habib Niang pour ne pas le citer, a rendu visite au regroupement des charretiers des Maristes, ce Mercredi 02Août. Cette visite entre dans le cadre de la politique sociale et solidaire entamée par le président Habib Niang en faveur des corps de métiers non formel à savoir les charretiers. Afin de leur apporter son soutien. Dans un contexte particulier où les prix des denrées sont à la hausse telque le mil qui est l'aliment principal des chevaux.





Djiby Sarr est le représentant du groupement des charretiers des Maristes, qui a salué ce geste d'un humanisme grandiose venant du leader politique de Thiès: " Cela fait des années que nous sommes là, c'est la première fois qu'une autorité fait le déplacement et de surcroît nous apporter une aide. Actuellement les choses sont très dures avec la conjoncture. Un cheval mange par jour jusqu'à 6 kilos de mil à raison de 700f le kilo. Imaginé avec le peu que nous gagnons par jour. C'est pourquoi cette tonne de mil que monsieur Habib Niang vient de nous donner est une aubaine et un grand soulagement pour nous. Nous voudrions lui faire savoir que nous sommes derrière lui. C'est lui notre leader en tout et toute chose ".





Les charretiers magnifient au plus haut niveau ce geste à leur endroit.





Profitant de cette tribune M. Niang a lancé un appel au calme et à la sérénité face à cette vague de violence qui sévit depuis l'arrestation du leader du Pastef.





" Comme j'ai eu à le faire avec les charretiers de Guédiawaye, aujourd'hui j'ai décidé de venir remettre une tonne de mil à ces charretiers qui sont d'honnête travailleurs et des citoyens. C'est une couche sociale souvent négligée mais ils font parti de la population. En ma qualité de leader politique bien que ma base se trouvant à Thiès, quand j'ai l'occasion et avec l'aide de mes partenaires j'y associe mes sympathisants qui sont un peu partout dans Dakar et environ".





Poursuivant il rappelle que force restera à la loi. " Il est important de savoir avec qui vous êtes, actuellement le discours irresponsable a pris le dessus sur le discours responsable. Mais je vous invite à continuer dans cette lancée, à savoir rester hors des manifestations. Et écouter les bons discours. Pour ma part, je vous félicite pour votre dévouement pour la paix et la stabilité ici aux Maristes. Par conséquent, je vous assure mon soutien et mon accompagnement ".