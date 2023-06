Habitat : les bons points du «Programme 100 000 logements»

Le ministe?re de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygie?ne publique a tenu, mardi, à Dakar, l’atelier de validation de la Revue sectorielle 2023 du département. Une rencontre qui a permis a? Abdoulaye Saydou Sow, le chef du département, et a? son e?quipe de tirer le bilan de leurs re?alisations en 2022 et de dégager les perspectives pour 2023 avec en point de mire cette composante phare du programme «Zéro bidonvilles».





Un bilan globalement satisfaisant. Voilà ce qui ressort des conclusions de l’atelier de validation de la Revue sectorielle 2023 du ministe?re de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygie?ne publique. Des résultats qui ont e?te? partage?s et valide?s, mardi, en présence du chef du département, Abdoulaye Saydou Sow.





Dans son intervention, le ministre a signalé que ces performances ont été réalisées dans un contexte difficile. «L’e?dition 2022, dit-il, demeure marque?e par une sortie de crise sanitaire et surtout la poursuite de la guerre russo-ukrainienne qui ont fortement impacte? les marche?s, ralentissant du coup, notre marche vers l’essor du secteur.»





Mais malgré cette conjoncture difficile, ses services restent déterminés pour «un de?veloppement urbain, inclusif, re?silient et durable pour un Se?ne?gal e?mergent en 2035».





Pour ce faire, il met en œuvre «d’importants projets, programmes et re?formes dans le but de contribuer a? l’ame?lioration des conditions d’habitat et de cadre de vie des populations». «Il s’agit, entre autres, du programme ‘Ze?ro bidonvilles’ avec sa composante phare, le ‘Projet 100 000 logements’, et du programme ‘Ze?ro de?chets’ où est logé le projet de Promotion de la gestion inte?gre?e et de l’e?conomie de de?chets solides (Promoged) d’un coût de 206 milliards», détaille le ministre.





L’atelier a enregistré aussi la présence des repre?sentants du pre?sident de l’Association des maires du Se?ne?gal (Ams), du pre?sident des associations d’e?lus locaux et du ministe?re de l’Économie, du Plan et de la Coopération, partenaire strate?gique du ministe?re de l’Urbanisme.





100 000 logements : la révolution





Coordonnateur de la Cellule des e?tudes, de la planification et du suivi-e?valuation (Cepse) du ministère de l’Urbanisme, Youssouph Lindor Diop a pre?sente? les re?alisations de l’anne?e 2022, en rapport avec les objectifs strate?giques du PSE. Il indique que le proble?me du foncier est l’un des obstacles majeurs dans l’exe?cution du programme des 100 000 logements. Mais depuis 2021, s’empresse-t-il d’ajouter, le programme est entré dans une phase d’accélération, malgré cette contrainte.





«On est parvenu a? enregistrer 840 ha qui ont e?te? mis a? la disposition du projet, a? travers les promoteurs immobiliers du public et du prive?, révèle Youssouph Lindor Diop. Et cela nous avait permis, dans la premie?re phase d’urgence, de pouvoir re?aliser des objectifs de l’ordre de 90%, avec près de 4000 logements qui sont en cours de finalisation et livrable d’ici à la fin 2023. De même, le ministère a signé 23 conventions avec des promoteurs publics et privés qui permettent d’accentuer la réalisation de ce projet ambitieux qui révolutionne le secteur du logement.»





Sur le programme «Ze?ro de?chet», le coordonnateur de Cepse rappelle que «ce programme est porte? essentiellement par l’ex-UCG, devenue Sonaged». «Et a? ce niveau, souligne-t-il, nous avons un programme phare, le Promoged, qui est en train de travailler sur la re?habilitation de la de?charge de Mbeubeuss.»





En effet, cette décharge bénéficie d’un programme d’urgence pour l’amélioration des conditions d’exploitation technique ainsi qu’un programme social au profit de ses plus de 3500 usagers.