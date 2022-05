Hadj 2022 : Le transport des pèlerins sera assuré par Air Sénégal (Aïssata Tall Sall)

Malgré la persistance de la pandémie de Covid-19, le Royaume d’Arabie Saoudite a décidé d’organiser le pèlerinage aux lieux saints de l’islam cette année. Ce, après trois (3) longues années d’interruption. Toutefois, pour contenir les risques de propagation du virus, les autorités saoudiennes ont pris un certain nombre de mesures. En effet, selon la ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall, qui rapporte l’information, elles ont décidé que seules les compagnies aériennes nationales vont assurer le transport des futurs pèlerins de cette année.



A ce titre, Mme le ministre renseigne que, Air Sénégal, étant notre compagnie nationale, va donc transporter l’ensemble des pèlerins aux lieux saints de l’islam. Elle signale d’ailleurs que son ministère va entrer immédiatement en négociation avec la direction générale d’Air Sénégal pour « pouvoir encore assurer un meilleur service ».

Un terrain de 4000 m2 offert à la communauté du hadj



Mme le ministre qui animait un point de presse, ce mercredi 4 mai, au siège de son ministère, en présence des acteurs, a également renseigné que le Chef de l’Etat Macky Sall, pour réaffirmer encore sa volonté d’accompagner la communauté du Hadj, a décidé d’octroyer un terrain de 4 000 m2 à la communauté du Hadj du Sénégal. Ce terrain, qui est officiel et qui se trouve à Diamniadio, juste à côté du hangar des pèlerins, permettra, selon Mme Aïssata Tall Sall, d’y édifier la future maison du Hadj et servira de siège à la Délégation générale au pèlerinage mais également d’un lieu de rencontre dans « la ferveur, dans la discipline, dans la foi et dans la soumission comme l’islam le veut, pour que les musulmans aient une maison de référence ici au Sénégal où ils pourront se rencontrer, discuter de leurs problèmes qui ont trait au hadj et à la Umrah ».