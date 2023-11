Hausse de 250% du budget de l’armée sous la présidence de Macky Sall

Le Président de la République, Macky Sall, a indiqué que le budget de l’armée a connu une hausse de 250% entre 2012 et 2023. M. Sall s’est félicité du “vaste programme de modernisation des armées” enclenché sous son magistère.











“Ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos Forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne”, a-t-il souligné lors de la célébration, ce mardi, de la journée des Forces armées.









Au-delà de ce budget en constante hausse, le chef de l’État a aussi indiqué que les effectifs “ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national”.









Macky Sall a profité de ce rendez-vous pour lister les différentes réalisations accomplies sous sa présidence pour les forces armées : “Nous avons créé un Centre des hautes études de défense, un Institut de défense et plusieurs écoles de formation et d’application pour doter nos Forces armées des meilleures compétences en ressources humaines. En soutien au moral de la troupe et de la condition militaire, d’importantes mesures ont permis d’améliorer le traitement salarial du militaire et ses conditions de vie, y compris les blessés et mutilés de guerre”.









Il a également relevé les progrès effectués en termes de logement citant les “projets déjà achevés ou en cours à Dakar, Tivaouane Peulh, Bignona et Saraya, entre autres sites”.













En résumé, Macky Sall s’est réjoui “d’une montée en puissance tous azimuts de nos Forces armées”.