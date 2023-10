Hausse des factures de l'électricité : Pape Demba Biteye (SENELEC) donne les causes

La hausse notée sur les factures d'électricité est liée à la hausse des températures cette année. C'est la raison donnée par le directeur général de la Senelec Pape Mademba Biteye ce mardi 17 octobre à l'occasion d'une visite de chantier à la centrale à gaz en construction au Cap des Biches. Une centrale qui devrait être livrée d'ici la fin de l'année.





La demande en électricité a connu une nette hausse entre janvier et octobre 2023. Plus exactement, il s'agit d'une hausse de près de "50%" selon le directeur général de la Senelec. "Au mois de janvier, nous avions une demande en électricité qui tournait autour de 700 mw. Au mois d'octobre, nous avons enregistré 1050 mw de demande en électricité", a expliqué Papa Mademba Biteye.





Une augmentation qui impacte directement sur le coût de la facture du client. "Si vous prenez cette hausse de 50% que vous combinez à l'augmentation de tarif qui a été opérée au mois de janvier, vous comprenez clairement qu'il peut y avoir une hausse des montants des factures", poursuit le DG de la Senelec.





Ce dernier affirme par ailleurs qu'il “n'y a pas eu de modification de tarifs". Il rappelle, en outre, "que la Senelec n'a pas la possibilité de modifier les tarifs sans l'accord de la commission de régulation". Pour y voir plus clair, Papa Mademba Biteye invite les clients à faire la comparaison entre deux factures de mois différents pour se rendre compte du fait que les tarifs n'ont pas changé.





Le directeur général de la Senelec informe avoir reçu les pétitionnaires qui fustigent la hausse du coût de l’électricité. "On a échangé et je pense qu'ils ont compris. On s'est donné rendez-vous d'ici un mois".