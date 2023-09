Hausse exponentielle du prix du riz

Les prix du riz dans le monde ont atteint en août leur plus haut niveau en 15 ans, augmentant de 9,8% sur un mois après les restrictions d'exportations de l'Inde, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



Les prix alimentaires mondiaux dans leur ensemble ont pour leur part légèrement reculé le mois dernier, tirés vers le bas par le recul des prix des céréales, des huiles végétales et des produits laitiers.