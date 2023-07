Henri Grégoire Diop : cinq choses à retenir de l’ex-président de la CREI

Ce magistrat en poste au ministère des Affaires étrangères jusqu’à son décès a succombé lundi à une maladie. Le Quotidien, Wal fadjri et L’Observateur, notamment, ont retracé son parcours. Extraits.



1. Avant Karim, Me Wade…



Henri Grégoire Diop est surtout connu pour avoir condamné Karim Wade dans le procès de la traque des biens mal acquis. Il était le président de la CREI. Mais auparavant, en 1993, en tant que juge du deuxième cabinet, il avait inculpé Me Abdoulaye Wade, alors opposant, pour complicité d’assassinat dans l’affaire Babacar Sèye. L’ancien chef de l’État l’avait récusé lors du procès de Karim Wade.



2. … et Idrissa Seck



Avant de condamner Karim Wade et après avoir inculpé Me Wade, Henri Grégoire Diop était membre de la commission d’instruction qui a entendu Idrissa Seck dans l’affaire des Chantiers de Thiès. C’était au milieu des années 2000.



3. «Nous sommes indépendants»



À ceux qui affirmaient qu’il servait de bras séculier au pouvoir pour liquider Karim Wade, Henri Grégoire Diop avait servi une réplique de feu. En plein procès de l’ancien ministre d’État, il dit : «Nous ne sommes le bras armé de qui que ce soit. Depuis que nous sommes là, des gens avancent des informations selon lesquelles nous recevons des instructions. Personne ne peut donner des instructions. Les magistrats du siège ne reçoivent pas d’instructions. Les réquisitoires du parquet spécial ne s’impose pas à la Cour. La justice est rendue à tout individu dans toute sa rigueur. Nous sommes des magistrats indépendants.»



4. Cour d’appel de Thiès



Parmi les moments de sa carrière de magistrat marqués d’une pierre blanche, d’aucuns retiennent son passage à la tête de la Cour d’appel de Thiès, installée en 2014. Après seulement deux années d’exercice, il atteint les objectifs qui lui étaient fixés. Cette performance lui vaut les félicitations de la hiérarchie. Il avait sorti un communiqué pour s’en féliciter tout en rendant hommage au «personnel compétent et dévoué» qui l’a accompli et invitant «ceux qui sont mus par l’amour du droit» à l’enrichir «par (des) critiques et (des) suggestions».



5. Poste vacant



Depuis qu’il a quitté la tête de la CREI, à la suite du procès de Karim Wade, Henri Grégoire Diop n’a pas été remplacé. Il avait dirigé par la suite la Cour d’appel de Thiès avant d’être muté aux ministère des Affaires étrangères.