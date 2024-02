Heurts à Dahra Djoloff : 24 manifestants dont 4 enseignants arrêtés

Lors des violents survenus, vendredi 9 février, à Dahra contre le report de la présidentielle de février 2024, la gendarmerie a interpellé 24 manifestants dont 04 enseignants tous membres de l'ex Pastef. Les manifestants réclamaient le respect du calendrier électoral. Ils ont brûlé des pneus et ont bloqué la circulation dans les grandes artères de la ville.



Les mis en cause sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée.



La devanture de la gendarmerie est prise d'assaut depuis hier par les parents et les familles des manifestants. Selon notre source, il y a six femmes parmi les manifestants qui sont actuellement placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Dahra.