Heurts à Mbour : Deux individus persécutent leur voisin en plein couvre-feu

Après des années de cohabitation, le bon voisinage n'est pas quelque chose que M. Sarr et M. Ndiaye partagent avec leur voisin dans le quartier de 11 Novembre à Mbour.Leurs relations ont été toujours heurtées. Les deux individus ne piffent guère les locataires de la maison voisine. Ils ont la fâcheuse habitude de balancer des pierres chez leur voisin et le problème dure depuis longtemps.Hier soir, en plein couvre-feu, ils se sont encore livrés à leur jeu favori au point d'endommager les vitres et blesser la grand-mère.Ainsi, leur inimitié a abouti hier soir à leur arrestation et leur garde à vue pour les délits de destruction de biens appartenant à autrui, de voies de fait et d'actes de vandalisme.Dans la même foulée, durant la nuit du 29 au 30 mai 2020, entre Mbour et Saly, sur les 10 personnes mises en garde à vue, 08 bénéficient d'un retour de parquet. En outre, 06 pièces de permis et de carte grise ont été aussi saisies par les éléments du commissaire Mandjibou Leye.