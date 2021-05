Hivernage-2021 : La Mise En Place Des Semences jugée satisfaisante à Kédougou

Les premières pluies viennent de tomber à Kédougou. Avec un maximum de 50mm à Salémata, partout ailleurs les postes pluviométriques ont enregistré des quantités d’eau importantes. Ainsi, Kédougou a enregistré 25 mm, Saraya 24,5 mm et le poste de Dakatéty 21 mm.





Cette bonne répartition de la pluviométrie qui annonce ainsi l’installation de l’hivernage dans la région de Kédougou n’a pas pris cette fois-ci de court les fournisseurs qui sont à mi-parcours de la mise en place des semences. «Nous sommes à 50% de mise en place des semences à travers toute la région. Elle est effective au niveau de toutes les communes. Cette année, on s’y est pris tôt pour éviter les surprises de dernière minute car vous le savez, ici, l’hivernage démarre tôt » nous explique Samba Diallo, un des fournisseurs producteurs de la région.





Après cette première phase de mise en place des semences, il appartient maintenant aux producteurs de tout mettre en œuvre pour un bon démarrage des semis. Et le directeur du développement rural (DRDR) d’ajouter. « Au regard de la répartition de cette pluie utile, l’hivernage commence déjà à s’installer à Kédougou. Les producteurs sont donc avertis. Ils doivent dès à présent acquérir les intrants mis en place par les opérateurs. Je rappelle que l’Etat subventionne les intrants, l’engrais et les semences à hauteur de 50 voire 60% pour faciliter l’accès de ces intrants à des prix abordables. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous leur conseillons de démarrer les opérations de nettoyage de parcelles, de préparation des champs et d’acquisition d’intrants nécessaires aux activités de semis », conseille Daouda Hane, DRDR de Kédougou.